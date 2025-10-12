Трамп может снять с американских бирж китайские компании

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний, которые связаны с вооружёнными силами КНР.