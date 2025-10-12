Рейтинг@Mail.ru
Трамп может снять с американских бирж китайские компании - РИА Новости, 12.10.2025
18:02 12.10.2025
Трамп может снять с американских бирж китайские компании
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний
в мире
сша
китай
дональд трамп
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп может снять с американских бирж китайские компании

Вэнс допустил, что Трамп может снять с американских бирж китайские компании

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть вариант со снятием с американских бирж китайских компаний, которые связаны с вооружёнными силами КНР.
"Президент открыт для всех вариантов и, разумеется, будет решительно отстаивать интересы Америки", - сказал Вэнс в интервью Fox News, отвечая на вопрос, готова ли администрация поддержать такой шаг.
