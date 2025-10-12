Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал новое заявление о Путине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 12.10.2025 (обновлено: 15:05 12.10.2025)
Трамп сделал новое заявление о Путине
Трамп сделал новое заявление о Путине - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп сделал новое заявление о Путине
Президент США Дональд Трамп во время игры в гольф с внучкой Кай сделал заявление о главе России Владимире Путине и Владимире Зеленском. РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
владимир зеленский
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время игры в гольф с внучкой Кай сделал заявление о главе России Владимире Путине и Владимире Зеленском.
Так, глава Белого дома выразил надежду, что ему удастся привести к миру Россию и Украину.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе выступили с призывом после разговора Зеленского с Трампом
Вчера, 11:25
"Мы (США. — Прим. ред.) проделали большую работу: я остановил семь войн. Семь!" — сказал он.

На этой неделе Трамп заявил, что верит в урегулирование между Москвой и Киевом.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Тогда нет проблем". Заявление Зеленского вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:49
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
