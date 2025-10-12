Рейтинг@Mail.ru
"Все проспали": в Киеве рассказали о катастрофической ошибке Зеленского
12.10.2025
"Все проспали": в Киеве рассказали о катастрофической ошибке Зеленского
"Все проспали": в Киеве рассказали о катастрофической ошибке Зеленского
"Все проспали": в Киеве рассказали о катастрофической ошибке Зеленского

Соскин заявил, что Трамп дистанцируется от Зеленского

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все более явно дистанцируется от украинского конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Так Соскин прокомментировал интервью Трампа телеканалу Fox News, в котором хозяин Белого дома ушел от ответа на вопрос журналиста о ситуации в украинском урегулировании, переведя тему общения на положительное влияние пошлин на имидж США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Журналист набросился на Зеленского из-за произошедшего в Одессе
2 октября, 01:13
"Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. <…> Все, никому вы больше не нужны", — заявил он.
При этом Соскин отметил, что после саммита 15 августа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске у Владимира Зеленского был реальный шанс на окончание украинского конфликта.
"Было открыто все. В сентябре можно было поехать (речь о том, как 3 сентября Путин пригласил Зеленского в столицу России на переговоры. — Прим. ред.) в Москву и подписать какое-либо соглашение. Тем не менее, все проспали, думали, что Европа что-то даст", — подытожил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Наступают черные дни": в Киеве рассказали о случившемся с Зеленским
5 октября, 03:31
Ранее в четверг глава США в очередной раз пообещал урегулировать конфликт на Украине.
Тем не менее, еще в понедельник Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что применение ВСУракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Журналист высмеял обувь Зеленского на Генассамблее ООН
26 сентября, 00:55
 
