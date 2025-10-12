"Все проспали": в Киеве рассказали о катастрофической ошибке Зеленского

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп все более явно дистанцируется от украинского конфликта, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше. <…> Все, никому вы больше не нужны", — заявил он.
При этом Соскин отметил, что после саммита 15 августа президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске у Владимира Зеленского был реальный шанс на окончание украинского конфликта.
Ранее в четверг глава США в очередной раз пообещал урегулировать конфликт на Украине.
Тем не менее, еще в понедельник Трамп заявил, что "почти принял решение" по поводу поставок ракет Tomahawk Украине, но хотел бы понять, как Киев намерен их использовать.
Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что применение ВСУракет Tomahawk невозможно без участия американских военнослужащих. А решение об их поставках разрушит позитивные тенденции в отношениях России и США. В любом случае Москва готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
