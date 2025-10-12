Трамп выступит перед израильским парламентом 13 октября

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит перед израильским парламентом - Кнессетом - 13 октября, следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Президент США Дональд Трамп выступит перед израильским парламентом - Кнессетом - 13 октября, следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Roll Call.

По этим данным, Трамп прибудет в Израиль около 9.20 мск, после чего выступит перед Кнессетом в 11.00 мск и покинет Израиль примерно в 13.00 мск.

На 13.45 мск намечено прибытие Трампа в Шарм-эш-Шейх на саммит по Газе, в 17.00 мск он покинет этот египетский город.