https://ria.ru/20251012/tramp-2047763546.html
Трамп выступит перед израильским парламентом 13 октября
Трамп выступит перед израильским парламентом 13 октября - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп выступит перед израильским парламентом 13 октября
Президент США Дональд Трамп выступит перед израильским парламентом - Кнессетом - 13 октября, следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Roll Call. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:20:00+03:00
2025-10-12T07:20:00+03:00
2025-10-12T07:20:00+03:00
в мире
сша
израиль
шарм-эш-шейх
дональд трамп
кнессет израиля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047365810.html
https://ria.ru/20251011/hamas-2047658387.html
сша
израиль
шарм-эш-шейх
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, шарм-эш-шейх, дональд трамп, кнессет израиля
В мире, США, Израиль, Шарм-эш-Шейх, Дональд Трамп, Кнессет Израиля