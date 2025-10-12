Рейтинг@Mail.ru
07:20 12.10.2025
Трамп выступит перед израильским парламентом 13 октября
Президент США Дональд Трамп выступит перед израильским парламентом - Кнессетом - 13 октября, следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Roll Call. РИА Новости, 12.10.2025
РИА Новости
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит перед израильским парламентом - Кнессетом - 13 октября, следует из графика Белого дома, опубликованного газетой Roll Call.
По этим данным, Трамп прибудет в Израиль около 9.20 мск, после чего выступит перед Кнессетом в 11.00 мск и покинет Израиль примерно в 13.00 мск.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп рассчитывает, что договоренность Израиля и ХАМАС приведет к миру
9 октября, 19:10
На 13.45 мск намечено прибытие Трампа в Шарм-эш-Шейх на саммит по Газе, в 17.00 мск он покинет этот египетский город.
Ранее председатель парламента Израиля (Кнессета) Амир Охана официально направил приглашение президенту США Дональду Трампу выступить в Кнессете на предстоящей неделе по случаю сделки по Газе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании
11 октября, 05:27
 
В миреСШАИзраильШарм-эш-ШейхДональд ТрампКнессет Израиля
 
 
