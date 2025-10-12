Рейтинг@Mail.ru
Актриса Анастасия Толстая попала в базу "Миротворца" - РИА Новости, 12.10.2025
15:37 12.10.2025
Актриса Анастасия Толстая попала в базу "Миротворца"
Актриса Анастасия Толстая попала в базу "Миротворца" - РИА Новости, 12.10.2025
Актриса Анастасия Толстая попала в базу "Миротворца"
Российская актриса, режиссер, сценарист Анастасия Толстая внесена в украинскую базу "Миротворец". РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T15:37:00+03:00
2025-10-12T15:37:00+03:00
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Актриса Анастасия Толстая попала в базу "Миротворца"

Актрису и режиссера Анастасию Толстую внесли в украинскую базу "Миротворец"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Стася Толстая
Актриса Стася Толстая - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Стася Толстая. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская актриса, режиссер, сценарист Анастасия Толстая внесена в украинскую базу "Миротворец".
В качестве причин, среди прочего, указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В базу Толстую внесли 11 октября этого года.
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Главный редактор: Гаврилова А.В.
