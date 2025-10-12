Актриса Анастасия Толстая попала в базу "Миротворца"

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российская актриса, режиссер, сценарист Анастасия Толстая внесена в украинскую базу "Миротворец".
В качестве причин, среди прочего, указаны поддержка России, "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В базу Толстую внесли 11 октября этого года.
Украинский сайт "Миротворец" обнародует личные данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Софья Великая находится в базе сайта "Миротворец"*
25 сентября, 19:54