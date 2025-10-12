Вину организатора концерта "Пикника" в теракте в "Крокусе" не установили

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вина организатора концерта группы "Пикник" в теракте или пожаре в концертном зале "Крокус сити холл" не установлена, следует из судебных материалов по гражданскому иску одного из потерпевших, решение по которому есть в распоряжении РИА Новости.

В материалах указано, что один из потерпевших по делу о теракте обратился в суд с иском о компенсации морального вреда к ООО "МСМ", организовавшему концерт группы " Пикник " в " Крокусе ". Заявитель, отравившийся угарным газом и претерпевший нравственные и физические страдания, посчитал, что ответчик "не принял достаточных мер по обеспечению безопасности посетителей концерта", следует из материалов.

Хорошевский суд Москвы , изучая иск, со ссылкой на данные следствия по уголовному делу о теракте отметил, что вина организатора не установлена, ООО "МСМ" само признано потерпевшим, подчеркивается в материалах. Кроме того, вина ответчика также не установлена в ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавил суд.

« "Правовые основания для удовлетворения исковых требований одного потерпевшего от теракта к другому, учитывая, что вред им причинен действиями других лиц, отсутствуют", - приводятся в материалах выводы суда.

В то же время, суд отметил, что ООО "МСМ" до концерта направляло обращение в МВД об оказании содействия в обеспечении правопорядка на концерте, также было организовано дежурство машины скорой помощи с тремя сотрудниками и присутствие пожарной машины, сообщается в материалах.

"Поскольку пиротехника и пневмотехника в концерте не использовались, ответственность за пожарную безопасность оставалась на концертной площадке", - подчеркнул суд, указано в материалах.