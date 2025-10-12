В Татарстане нашли тела мужчины и женщины с затонувшей лодки

КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Спасатели обнаружили у одного из островов на Каме вблизи города Чистополь тела мужчины и женщины с затонувшей накануне моторной лодки, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По данным регионального ГУМЧС, днем 11 октября двое мужчин и три женщины в Чистополе уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и не вернулись. Утром 12 октября охранник лодочной станции вблизи Чистополя сообщил: две женщины обратились к нему и рассказали, что накануне вечером их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и попросили найти оставшихся двух мужчин и женщину.
"В ходе поисков у острова вблизи города Чистополь с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Погибшие были без спасательных жилетов", - говорится в сообщении.
Спасатели в настоящее время продолжают поиски 45-летнего мужчины.
