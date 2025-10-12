Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане нашли тела мужчины и женщины с затонувшей лодки - РИА Новости, 12.10.2025
14:16 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/tela-2047807338.html
В Татарстане нашли тела мужчины и женщины с затонувшей лодки
В Татарстане нашли тела мужчины и женщины с затонувшей лодки - РИА Новости, 12.10.2025
В Татарстане нашли тела мужчины и женщины с затонувшей лодки
Спасатели обнаружили у одного из островов на Каме вблизи города Чистополь тела мужчины и женщины с затонувшей накануне моторной лодки, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:16:00+03:00
2025-10-12T14:16:00+03:00
чистополь
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250902/peterburg-2039119129.html
https://rsport.ria.ru/20250809/bokser-2034354300.html
чистополь
россия
чистополь, россия, происшествия
Чистополь, Россия, Происшествия
В Татарстане нашли тела мужчины и женщины с затонувшей лодки

В Татарстане на Каме нашли тела мужчины и женщины с затонувшей лодки

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Спасатели обнаружили у одного из островов на Каме вблизи города Чистополь тела мужчины и женщины с затонувшей накануне моторной лодки, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
По данным регионального ГУМЧС, днем 11 октября двое мужчин и три женщины в Чистополе уехали кататься на моторной лодке на реке Кама и не вернулись. Утром 12 октября охранник лодочной станции вблизи Чистополя сообщил: две женщины обратились к нему и рассказали, что накануне вечером их моторная лодка затонула на Каме в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и попросили найти оставшихся двух мужчин и женщину.
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
2 сентября, 15:03
В Петербурге мужчина утонул при сходе с катера на берег
2 сентября, 15:03
"В ходе поисков у острова вблизи города Чистополь с поверхности воды в метре от берега извлечены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Погибшие были без спасательных жилетов", - говорится в сообщении.
Спасатели в настоящее время продолжают поиски 45-летнего мужчины.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В Коми 12-летний боксер утонул в реке
9 августа, 18:25
9 августа, 18:25
 
ЧистопольРоссияПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала