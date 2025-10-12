Рейтинг@Mail.ru
В Техасе самолет упал рядом с аэропортом - РИА Новости, 12.10.2025
23:01 12.10.2025
В Техасе самолет упал рядом с аэропортом
В Техасе самолет упал рядом с аэропортом
Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города.
2025
В Техасе самолет упал рядом с аэропортом

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города.
"Пожарное управление Форт-Уэрта подтвердило, что рядом с аэропортом Хикс, недалеко от трассы Business 287 в округе Таррант, произошла авиакатастрофа", - отмечает телеканал.
Информации о пострадавших на данный момент нет, добавил телеканал.
Падение вертолета - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Калифорнии выросло число пострадавших при крушении вертолета
