В Техасе самолет упал рядом с аэропортом

Самолет упал рядом с аэропортом неподалеку от города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщил телеканал FOX 4 News со ссылкой на пожарное управление города. РИА Новости, 12.10.2025
