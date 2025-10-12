Писательница хотела через суд заставить театр на Таганке поставить ее пьесу

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Писательница Татьяна Викентьева подала иск в суд, в котором просит обязать "Московский театр на Таганке" поставить ее пьесу и выплатить 1 миллион рублей в качестве компенсации за отказ, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

В марте писательница Татьяна Викентьева направила по почте в ГБУК города Москвы "Московский театр на Таганке" заявление, в котором предлагала поставить на сцене театра одну из ее пьес. Не дождавшись письменного ответа, она позвонила в театр по телефону. Со слов автора, там ей ответили, что театр не планирует ставить ее пьесы, так как она "является никому не известным автором, не имеет "раскрученного имени".

Викентьева возмутилась и подала заявление в суд. В иске она назвала "пренебрежение её высокодуховными пьесами" дискриминацией, которая оскорбляет ее честь и достоинство.

Автор просила взыскать с "Московского театра на Таганке" 1 миллион рублей в качестве компенсации, а также обязать театр поставить на сцене любую из ее пьес.

Когда дело дошло до разбирательств, в суд она не явилась. В свою очередь представитель театра в суде возражал, отмечая, что ответчик сам выбирает, какие пьесы будут включены в репертуар.

Суд изучил позиции сторон и занял сторону театра. Он обратил внимание на то, что понуждение к заключению договора не допускается и отказал в удовлетворении иска. Автору пьес решение не понравилось, и она обжаловала его в апелляции. Теперь делом займётся Мосгорсуд

Ранее Викентьева судилась с Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили)*. Она называла его "литературным вором", писательница указывала, что он переработал для своего произведения сюжет её книги "Дом смерти". По ее мнению, из-за плагиата писатель добился успеха, а его романы, в том числе "Азазель", были экранизированы, данный факт заявительница также сочла несправедливым. В иске она просила взыскать с обидчика миллион рублей, а прокат кинолент запретить. Однако суд иск отклонил.