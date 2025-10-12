Рейтинг@Mail.ru
В центре Тбилиси прошло протестное шествие - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 12.10.2025 (обновлено: 21:11 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/tbilisi-2047837045.html
В центре Тбилиси прошло протестное шествие
В центре Тбилиси прошло протестное шествие - РИА Новости, 12.10.2025
В центре Тбилиси прошло протестное шествие
Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах двух тысяч человек двинулась по проспекту Руставели в грузинской столице, передает... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T19:30:00+03:00
2025-10-12T21:11:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
сша
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047837479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b67517c3261687663b63c686024fa16c.jpg
https://ria.ru/20251006/gruziya-2046724047.html
грузия
тбилиси
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Оппозиционное шествие в центре Тбилиси
Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах 2 тысяч человек идёт по проспекту Руставели в грузинской столице, передаёт корреспондент РИА Новости. Шествие началось в районе 20 часов. Протестующие, на тот момент не более тысячи человек, двинулись от парка Вере к центру города по проспекту Руставели. Манифестанты несут флаги Грузии, Евросоюза, также мелькают флаги США и Украины. Полиции рядом с местом проведения акции нет.
2025-10-12T19:30
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047837479_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fffb615a9f20b520802496a8735f478a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, сша, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Михаил Кавелашвили
В центре Тбилиси прошло протестное шествие

В центре Тбилиси прошло шествие оппозиции

Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 12 окт — РИА Новости. Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах двух тысяч человек двинулась по проспекту Руставели в грузинской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Старт манифестации был назначен на вечер воскресенья в парке Вере рядом с местной филармонией, она должна была начаться в 19:00 по Тбилиси (18:00 мск).
В результате шествие по Руставели началось в районе 20:00. Протестующие — на тот момент не более одной тысячи человек — двинулись от парка Вере к центру города по проспекту Руставели. Манифестанты несли флаги Грузии, Евросоюза, также мелькали флаги США и Украины.
Участники акции дошли до здания грузинского парламента, большая часть осталась рядом с ним, остальные расходятся. В районе 21:00 по местному времени (20:00 мск) у грузинского парламента находилось несколько сотен человек.
Полиция никак не реагировала на шествие. Часть проспекта Руставели, на котором стоят манифестанты, перекрыли для проезда машин.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, для разгона протестующих применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Кобахидзе обвинил Европу в причастности к беспорядкам в Грузии
6 октября, 21:26
 
В миреГрузияТбилисиСШАМихаил Кавелашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала