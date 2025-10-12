https://ria.ru/20251012/tbilisi-2047837045.html
В центре Тбилиси прошло протестное шествие
В центре Тбилиси прошло протестное шествие
в мире, грузия, тбилиси, сша, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Тбилиси, США, Михаил Кавелашвили
В центре Тбилиси прошло шествие оппозиции
ТБИЛИСИ, 12 окт — РИА Новости. Оппозиционное шествие началось вечером в центре Тбилиси, группа в пределах двух тысяч человек двинулась по проспекту Руставели в грузинской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Старт манифестации был назначен на вечер воскресенья в парке Вере рядом с местной филармонией, она должна была начаться в 19:00 по Тбилиси
(18:00 мск).
В результате шествие по Руставели началось в районе 20:00. Протестующие — на тот момент не более одной тысячи человек — двинулись от парка Вере к центру города по проспекту Руставели. Манифестанты несли флаги Грузии
, Евросоюза, также мелькали флаги США
и Украины
.
Участники акции дошли до здания грузинского парламента, большая часть осталась рядом с ним, остальные расходятся. В районе 21:00 по местному времени (20:00 мск) у грузинского парламента находилось несколько сотен человек.
Полиция никак не реагировала на шествие. Часть проспекта Руставели, на котором стоят манифестанты, перекрыли для проезда машин.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили
, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, для разгона протестующих применили водомет.
Во вторник Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии. Накануне заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что МВД задержало 13 человек в связи с беспорядками, произошедшими 4 октября в Тбилиси.