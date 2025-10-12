https://ria.ru/20251012/tatarstan-2047849578.html
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции - РИА Новости, 12.10.2025
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции
Полицейский в Татарстане ранил из табельного оружия женщину, бросившуюся с ножом на прибывших на место конфликта полицейских, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T21:39:00+03:00
2025-10-12T21:39:00+03:00
2025-10-12T21:39:00+03:00
происшествия
мензелинский район
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20251010/narkoman-2047494769.html
мензелинский район
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мензелинский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Мензелинский район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции
В Татарстане полицейский ранил напавшую с ножом женщину
КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Полицейский в Татарстане ранил из табельного оружия женщину, бросившуюся с ножом на прибывших на место конфликта полицейских, сообщает МВД по республике.
"Одиннадцатого октября в ночное время в полицию поступило сообщение о повреждения колеса транспортного средства заявителя неизвестной женщиной с использованием ножа. Сотрудники полиции прибыли на место инцидента, в ходе разбирательства гражданка предприняла попытку нападения на одного из прибывших полицейских с ножом", - говорится в сообщении.
По информации МВД, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправных действий, правонарушительница не реагировала на них, высказывая угрозы в адрес полицейских и оказывая активное физическое сопротивление, попыталась нанести ножевое ранение сотруднику полиции.
В соответствии с законом о полиции одним из сотрудников отдела МВД по Мензелинскому району
было применено табельное огнестрельное оружие. Нападавшая получила ранение ноги и была госпитализирована.
В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия.