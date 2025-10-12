В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции

КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Полицейский в Татарстане ранил из табельного оружия женщину, бросившуюся с ножом на прибывших на место конфликта полицейских, сообщает МВД по республике.

"Одиннадцатого октября в ночное время в полицию поступило сообщение о повреждения колеса транспортного средства заявителя неизвестной женщиной с использованием ножа. Сотрудники полиции прибыли на место инцидента, в ходе разбирательства гражданка предприняла попытку нападения на одного из прибывших полицейских с ножом", - говорится в сообщении.

По информации МВД, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправных действий, правонарушительница не реагировала на них, высказывая угрозы в адрес полицейских и оказывая активное физическое сопротивление, попыталась нанести ножевое ранение сотруднику полиции.

В соответствии с законом о полиции одним из сотрудников отдела МВД по Мензелинскому району было применено табельное огнестрельное оружие. Нападавшая получила ранение ноги и была госпитализирована.