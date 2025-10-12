Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции
21:39 12.10.2025
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции - РИА Новости, 12.10.2025
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции
Полицейский в Татарстане ранил из табельного оружия женщину, бросившуюся с ножом на прибывших на место конфликта полицейских, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 12.10.2025
происшествия
мензелинский район
республика татарстан (татарстан)
мензелинский район
республика татарстан (татарстан)
происшествия, мензелинский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Мензелинский район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане полицейский ранил женщину, напавшую на сотрудников полиции

В Татарстане полицейский ранил напавшую с ножом женщину

Сотрудник полиции
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Полицейский в Татарстане ранил из табельного оружия женщину, бросившуюся с ножом на прибывших на место конфликта полицейских, сообщает МВД по республике.
"Одиннадцатого октября в ночное время в полицию поступило сообщение о повреждения колеса транспортного средства заявителя неизвестной женщиной с использованием ножа. Сотрудники полиции прибыли на место инцидента, в ходе разбирательства гражданка предприняла попытку нападения на одного из прибывших полицейских с ножом", - говорится в сообщении.
По информации МВД, несмотря на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправных действий, правонарушительница не реагировала на них, высказывая угрозы в адрес полицейских и оказывая активное физическое сопротивление, попыталась нанести ножевое ранение сотруднику полиции.
В соответствии с законом о полиции одним из сотрудников отдела МВД по Мензелинскому району было применено табельное огнестрельное оружие. Нападавшая получила ранение ноги и была госпитализирована.
В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия.
Мужчина, ворвавшийся с ножом в больницу в Лобне, пытался напасть на врача
10 октября, 12:36
10 октября, 12:36
 
Происшествия
 
 
