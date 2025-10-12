Рейтинг@Mail.ru
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 12.10.2025 (обновлено: 10:13 12.10.2025)
https://ria.ru/20251012/svo-2047765335.html
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2025
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине
В отличие от Украины и западных стран, Россия может производить все необходимое для современной войны, заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T07:48:00+03:00
2025-10-12T10:13:00+03:00
сво
россия
украина
европа
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
ларри джонсон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047030945_0:113:2761:1666_1920x0_80_0_0_43fe30f673efe3541709224d37bebc61.jpg
https://ria.ru/20251011/zelenskiy-2047666852.html
https://ria.ru/20251011/syrskiy-2047694164.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047030945_195:0:2566:1778_1920x0_80_0_0_73f642e6a95d63873b9314db3cfc67e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сво, россия, украина, европа, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), ларри джонсон, владимир путин, валерий герасимов
СВО, Россия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ларри Джонсон, Владимир Путин, Валерий Герасимов
"Предсмертная агония". На Западе заявили о новой фазе конфликта на Украине

Россия вступила в новую фазу конфликта. Выводы экс-аналитика ЦРУ Джонсона

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" в зоне СВО
Военнослужащие группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В отличие от Украины и западных стран, Россия может производить все необходимое для современной войны, заявил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Россия может производить необходимое количество вооружений, не истощая ресурсы других отраслей экономики. <…> Если посмотреть со стороны, Россия способна производить все материалы для ведения современной войны. При этом ни Украина, ни Европа, ни США, как мы обнаружили, на это не способны. Они доказали свою несостоятельность", — отметил аналитик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Зеленский сделал новое истеричное заявление после удара ВС России
11 октября, 08:22
По его оценке, наступает новая фаза конфликта, когда Москва может проводить операции по всей протяженности фронта.
"У русских на передовой больше солдат, чем у украинцев. Даже (главнокомандующий ВСУ, генерал. — Прим. ред.) Сырский признал, что у русских двукратное преимущество в численности личного состава. А раз так, то мы сейчас наблюдаем предсмертную агонию Украины", — подчеркнул Джонсон.
Ранее сегодня Сырский заявил о напряженной обстановке на линии фронта из-за наступления ВС России.
В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ не способны вести наступательные действия и сосредоточены на удержании позиций, которое они обеспечивают, перебрасывая наиболее боеспособных бойцов.
В конце августа начальник Генштаба Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сырский сделал тяжелое признание о ситуации на фронте
11 октября, 13:41
 
СВОРоссияУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ларри ДжонсонВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала