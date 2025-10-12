Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, о чем попросил Героя России Чепу перед последним боем
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате
Религия
 
09:02 12.10.2025
Священник рассказал, о чем попросил Героя России Чепу перед последним боем
Священник рассказал, о чем попросил Героя России Чепу перед последним боем - РИА Новости, 12.10.2025
Священник рассказал, о чем попросил Героя России Чепу перед последним боем
Военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) заявил в интервью РИА Новости, что попросил ныне... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T09:02:00+03:00
2025-10-12T09:02:00+03:00
россия
работино
Священник рассказал, о чем попросил Героя России Чепу перед последним боем

Иеромонах Гурий попросил комбата Чепу не эвакуировать его после наступления ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) заявил в интервью РИА Новости, что попросил ныне покойного командира разведбата морской пехоты, Героя России Владимира Чепу не эвакуировать его после начала наступления ВСУ, чтобы это не оказало негативного морального воздействия на военнослужащих, и комбат разрешил ему остаться.
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино. В тех боях героически погиб командир разведывательного батальона Владимир Александрович Чепа - он был удостоен звания Героя России посмертно.
"Когда мы уже были под постоянным огнем, был разговор с покойным теперь комбатом. Я к нему подошел, говорю: "Владимир Александрович, позвольте мне остаться. Если я сейчас в самый сложный момент покину ребят, я буду выглядеть, во-первых, трусом, а во-вторых, я столько говорил о духовных вещах, об отваге, о том, что нужно быть готовым положить жизнь друг за друга, что, если я уйду сейчас, какое это окажет моральное воздействие на военнослужащих, когда священник изменяет своему слову и сбегает?". Он сказал: "Останьтесь с нами". Так и получилось, не до конца войны, правда, но до конца его жизни я остался", - рассказал отец Гурий.
По словам военного священника, это был для него переломный момент.
"Мы оба понимали, что меня нужно или эвакуировать, или оставлять - но там все могло случиться. Оно и случилось с комбатом. Я знал, что оттуда скорее всего не вернусь, и принял решение - не вернуться, пожал ему руку и понял, что этим пожатием я как бы принимаю свою судьбу. Тогда я для себя переступил грань жизни и смерти. И то, что я вернулся живой, - я считаю, это чудо Божие", - заключил собеседник агентства.
Религия
 
 
