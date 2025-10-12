Рейтинг@Mail.ru
Военный священник рассказал, как сохранить свое предназначение в бою
04:03 12.10.2025
Военный священник рассказал, как сохранить свое предназначение в бою
Священнику очень важно на фронте, в бою сохранить свое предназначение – и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, а еще – помогать им
россия, работино, владимир путин, вооруженные силы украины, религия
Военный священник рассказал, как сохранить свое предназначение в бою

Иеромонах Гурий: священнику важно помогать военным в бою, а не мешать им

Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами
Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Священнику очень важно на фронте, в бою сохранить свое предназначение – и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, а еще – помогать им, для этого нужно проявить характер, смекалку и "улавливать пульс подразделения в бою", рассказал в интервью РИА Новости военный священник, кавалер Ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев).
Ранее президент России Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия Орденом Мужества. Отец Гурий пояснил РИА Новости, что он удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке, в частности, "за духовную поддержку и выполнение других задач, которые допустимы для священника", и что он "как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ" летом 2023 года на запорожском фронте у поселка Работино.
"Сложно, но очень важно здесь (на фронте, в бою – ред.) сохранить свое предназначение и в то же время не мешать военнослужащим выполнять свои задачи, чтобы они не были вынуждены тебя охранять, заботиться о том, что тебе и что с тобой делать. А еще – помогать. Здесь нужно проявить и характер, и смекалку, самому улавливать пульс подразделения в бою", - сказал иеромонах Гурий.
Он отметил, что, когда начался бой, обстрел их позиций, "нужно было оперативно решать, чем я могу помочь, где мое место".
"Во время боя совершать богослужения установленным порядком невозможно, поэтому кто где оказался – там и помогает. Конечно, священник на войне не может совершать неканонические действия: брать в руки оружие, стрелять, убивать – и я этого не делал. Но боевая обстановка не терпит бездельников, и в перерывах между своей основной задачей – духовным окормлением – я помогал посильно: был, условно говоря, и поваром, и водителем, и землекопом, и связистом, оказывал медпомощь, дежурил на наблюдательном пункте", – заключил собеседник агентства.
