В Киевской области три населенных пункта остались без света

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три населенных пункта частично обесточены в Киевской области, без света остались 9,6 тысяч семей, сообщили в Киевской областной военной администрации.

"В Бориспольском районе частично обесточены три населенных пункта. Без света пока остаются 9607 семей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной военной администрации.