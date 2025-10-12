Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области три населенных пункта остались без света - РИА Новости, 12.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 12.10.2025 (обновлено: 14:28 12.10.2025)
В Киевской области три населенных пункта остались без света
В Киевской области три населенных пункта остались без света
Три населенных пункта частично обесточены в Киевской области, без света остались 9,6 тысяч семей, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
киевская область
украина
киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Украина
В Киевской области три населенных пункта остались без света

В Киевской области частично обесточены три населенных пункта

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Три населенных пункта частично обесточены в Киевской области, без света остались 9,6 тысяч семей, сообщили в Киевской областной военной администрации.
"В Бориспольском районе частично обесточены три населенных пункта. Без света пока остаются 9607 семей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной военной администрации.
Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьУкраина
 
 
