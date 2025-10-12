https://ria.ru/20251012/svet-2047809135.html
В Киевской области три населенных пункта остались без света
В Киевской области три населенных пункта остались без света
Три населенных пункта частично обесточены в Киевской области, без света остались 9,6 тысяч семей, сообщили в Киевской областной военной администрации. РИА Новости, 12.10.2025
В Киевской области три населенных пункта остались без света
В Киевской области частично обесточены три населенных пункта