В КНР обвинили филиппинское судно в столкновении в спорных водах - РИА Новости, 12.10.2025
В КНР обвинили филиппинское судно в столкновении в спорных водах
В КНР обвинили филиппинское судно в столкновении в спорных водах - РИА Новости, 12.10.2025
В КНР обвинили филиппинское судно в столкновении в спорных водах
Филиппинское судно в воскресенье опасно сблизилось с кораблем береговой охраны КНР в спорной акватории островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, что... РИА Новости, 12.10.2025
В КНР обвинили филиппинское судно в столкновении в спорных водах

Береговая охрана КНР обвинила филиппинское судно в столкновении в спорных водах

© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool Вид на острова Спратли в Южно-Китайском море
© AP Photo / Ritchie B. Tongo/Pool
Вид на острова Спратли в Южно-Китайском море. Архивное фото
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Филиппинское судно в воскресенье опасно сблизилось с кораблем береговой охраны КНР в спорной акватории островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, что привело к столкновению, ответственность за которое несут Филиппины, заявил в воскресенье официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь.
Согласно заявлению Лю Дэцзюня, опубликованному управлением в социальной сети WeChat, 12 октября два филиппинских судна с бортовыми номерами 3002 и 3003 без разрешения властей Китая вторглись в акваторию возле рифа Тесянь островов Наньша.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
США отвергли обвинения Колумбии в ударе по ее судну, пишет Reuters
10 октября, 13:55
"В 9.19 (4.19 мск - ред.) судно под номером 3003, игнорируя многократные предупреждения китайской стороны, опасно приблизилось к судну береговой охраны Китая под номером 21559, которое выполняло обычные правоохранительные задачи, что привело к столкновению. Ответственность полностью лежит на филиппинской стороне", - заявил Лю Дэцзюнь.
Он добавил, что береговая охрана Китая "приняла меры управления и контроля в отношении филиппинского судна и вытеснила его". По словам представителя управления береговой охраны, ее действия на месте были "профессиональными, нормативными, обоснованными и законными".
"Действия Филиппин серьезно нарушают территориальный суверенитет Китая и Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море, а также подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море", - добавил Лю Дэцзюнь.
Отмечается, что береговая охрана Китая продолжит осуществлять правозащитную и правоохранительную деятельность в водах, находящихся под юрисдикцией Китая.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Израиль перехватил последнее судно "Флотилии стойкости"
3 октября, 11:39
 
КитайЮжно-Китайское мореФилиппиныВ мире
 
 
