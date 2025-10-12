В КНР обвинили филиппинское судно в столкновении в спорных водах

ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Филиппинское судно в воскресенье опасно сблизилось с кораблем береговой охраны КНР в спорной акватории островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, что привело к столкновению, ответственность за которое несут Филиппины, заявил в воскресенье официальный представитель управления береговой охраны КНР Лю Дэцзюнь.

Согласно заявлению Лю Дэцзюня, опубликованному управлением в социальной сети WeChat, 12 октября два филиппинских судна с бортовыми номерами 3002 и 3003 без разрешения властей Китая вторглись в акваторию возле рифа Тесянь островов Наньша.

"В 9.19 (4.19 мск - ред.) судно под номером 3003, игнорируя многократные предупреждения китайской стороны, опасно приблизилось к судну береговой охраны Китая под номером 21559, которое выполняло обычные правоохранительные задачи, что привело к столкновению. Ответственность полностью лежит на филиппинской стороне", - заявил Лю Дэцзюнь.

Он добавил, что береговая охрана Китая "приняла меры управления и контроля в отношении филиппинского судна и вытеснила его". По словам представителя управления береговой охраны, ее действия на месте были "профессиональными, нормативными, обоснованными и законными".

"Действия Филиппин серьезно нарушают территориальный суверенитет Китая и Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море , а также подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море", - добавил Лю Дэцзюнь.

Отмечается, что береговая охрана Китая продолжит осуществлять правозащитную и правоохранительную деятельность в водах, находящихся под юрисдикцией Китая.