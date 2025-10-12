Гуфа оштрафовали за отказ пройти медосвидетельствование

По его словам, сотрудники полиции действительно обратились к певцу с просьбой пройти медосвидетельствование, но тот, понимая, что поездка в этот момент ставит под угрозу проведение концерта (он мог не успеть вернуться к началу выступления), предложил пройти освидетельствование сразу после концерта. Однако данное предложение принято не было, и сотрудники составили протокол об отказе от прохождения освидетельствования, отметил адвокат.