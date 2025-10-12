Суд арестовал замгендиректора компании "Логопер" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера группы Fesco и компании "Трансконтейнер", ныне первого замгендиректора логистической компании "Логопер" Александра Исурина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке дел.