14:00 12.10.2025 (обновлено: 16:01 12.10.2025)
Суд арестовал замгендиректора компании "Логопер" по делу о мошенничестве
Суд арестовал замгендиректора компании "Логопер" по делу о мошенничестве

© Фото : FESCOАлександр Исурин
Александр Исурин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : FESCO
Александр Исурин. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера группы Fesco и компании "Трансконтейнер", ныне первого замгендиректора логистической компании "Логопер" Александра Исурина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в картотеке дел.
Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исурина вынесено 10 октября. Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Александр Исурин - бывший топ-менеджер группы Fesco и компании "Трансконтейнер", ныне первый заместитель гендиректора логистической компании "Логопер". Компания занимается контейнерными перевозками.
По данной статье грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.
