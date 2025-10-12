Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/sud-2047759386.html
Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову
Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову - РИА Новости, 12.10.2025
Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову
Второй западный окружной военный суд продлил еще на месяц арест бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T06:03:00+03:00
2025-10-12T06:03:00+03:00
происшествия
россия
юрий кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037811942_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_0ef038d3cbb4bd5abe81a274eda88628.jpg
https://ria.ru/20251002/popov--2045811085.html
https://ria.ru/20250915/sk-2042008978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037811942_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_666b64cfb0a956151eb6e18defb7d52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, юрий кузнецов, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Юрий Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову

Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову, обвиняемому во взятках

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов в суде
Юрий Кузнецов в суде - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Юрий Кузнецов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд продлил еще на месяц арест бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении взяток от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна, сообщили РИА Новости в суде.
"Второй западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 ноября", - сказал собеседник агентства.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Экс-генерал Попов прибыл в колонию в Коломне
2 октября, 11:51
В четверг аналогичное решение было принято в отношении второго фигуранта краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна.
По данным СК РФ, генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.
Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.
Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.
Кроме того, Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества генерала и его семьи почти на 500 миллионов рублей. Ответчиками выступают также жена генерала Юлия Кузнецова и дочери Алиса Грузина и Регина Андрияненко.
Обыск в доме экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России по делу о получении взятки - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СК: у генерала МВД Панова изъяли 21 миллион рублей
15 сентября, 12:35
 
ПроисшествияРоссияЮрий КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала