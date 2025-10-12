Суд продлил арест экс-кадровику Минобороны Кузнецову

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд продлил еще на месяц арест бывшему главному кадровику Минобороны генералу Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении взяток от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна, сообщили РИА Новости в суде.

"Второй западный окружной военный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Кузнецову меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 ноября", - сказал собеседник агентства.

В четверг аналогичное решение было принято в отношении второго фигуранта краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна.

По данным СК РФ , генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Лёвы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за определенные действия в интересах взяткодателя. Изначально стоимость оценивалась в 30,5 миллиона рублей.

Кузнецов и Мартиросян находятся в СИЗО с мая 2024 года.

Адвокат Мартиросяна Михаил Карапетян рассказал РИА Новости, что половина участка, который следствие вменяет Мартиросяну как взятку, была оплачена супругой Кузнецова лично, в материалах имеются платежные документы из банка и расписки, датируемые 2020-2021 годами, об оплате земли и переводах денег на строительство дома для Кузнецова, которым занимался бизнесмен.