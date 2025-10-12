В США четыре человека погибли при стрельбе в баре

"Незадолго до 1 часа утра (8 утра мск - ред.) 12 октября 2025 года центр связи офиса шерифа города Бьюфорт получил несколько сообщений о стрельбе в баре Willie"s Bar and Grill на острове Сент-Хелена... Нам известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения. Четверо были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо были признаны погибшими на месте", - сообщает офис шерифа на своей странице в соцсети Facebook*.