Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы в баре в американском штате Южная Каролина, сообщает офис шерифа округа Бьюфорт. РИА Новости, 12.10.2025
В США четыре человека погибли при стрельбе в баре
В Южной Каролине 4 человека погибли и 16 пострадали при стрельбе в баре
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы в баре в американском штате Южная Каролина, сообщает офис шерифа округа Бьюфорт.
"Незадолго до 1 часа утра (8 утра мск - ред.) 12 октября 2025 года центр связи офиса шерифа города Бьюфорт получил несколько сообщений о стрельбе в баре Willie"s Bar and Grill на острове Сент-Хелена... Нам известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения. Четверо были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо были признаны погибшими на месте", - сообщает офис шерифа на своей странице в соцсети Facebook*.
Обстоятельства случившегося выясняются, добавили в офисе шерифа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская