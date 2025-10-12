Рейтинг@Mail.ru
В США четыре человека погибли при стрельбе в баре
17:14 12.10.2025 (обновлено: 17:23 12.10.2025)
В США четыре человека погибли при стрельбе в баре
Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы в баре в американском штате Южная Каролина, сообщает офис шерифа округа Бьюфорт. РИА Новости, 12.10.2025
происшествия, южная каролина, сша
Происшествия, Южная Каролина, США
В США четыре человека погибли при стрельбе в баре

В Южной Каролине 4 человека погибли и 16 пострадали при стрельбе в баре

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли, 16 пострадали в результате стрельбы в баре в американском штате Южная Каролина, сообщает офис шерифа округа Бьюфорт.
"Незадолго до 1 часа утра (8 утра мск - ред.) 12 октября 2025 года центр связи офиса шерифа города Бьюфорт получил несколько сообщений о стрельбе в баре Willie"s Bar and Grill на острове Сент-Хелена... Нам известно, что по меньшей мере 20 человек получили ранения. Четверо были доставлены в местные больницы в критическом состоянии, а четверо были признаны погибшими на месте", - сообщает офис шерифа на своей странице в соцсети Facebook*.
Обстоятельства случившегося выясняются, добавили в офисе шерифа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека
Вчера, 00:33
 
ПроисшествияЮжная КаролинаСША
 
 
