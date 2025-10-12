https://ria.ru/20251012/starmer-2047746547.html
Премьер Британии примет участие в саммите по Газе в Египте
Премьер Великобритании Кир Стармер примет участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T01:10:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
египет
великобритания
кир стармер
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
хамас
шарм-эш-шейх
египет
великобритания
2025
