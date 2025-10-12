Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии примет участие в саммите по Газе в Египте - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/starmer-2047746547.html
Премьер Британии примет участие в саммите по Газе в Египте
Премьер Британии примет участие в саммите по Газе в Египте - РИА Новости, 12.10.2025
Премьер Британии примет участие в саммите по Газе в Египте
Премьер Великобритании Кир Стармер примет участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T01:10:00+03:00
2025-10-12T01:10:00+03:00
в мире
шарм-эш-шейх
египет
великобритания
кир стармер
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002830286_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_55f13cf187291d9d301b4a575050d205.jpg
https://ria.ru/20251011/uitkoff-2047741461.html
https://ria.ru/20251012/gaza-2047744371.html
шарм-эш-шейх
египет
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002830286_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ce027cebc0fdaee33df6d57d00b665c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, шарм-эш-шейх, египет, великобритания, кир стармер, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Шарм-эш-Шейх, Египет, Великобритания, Кир Стармер, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Премьер Британии примет участие в саммите по Газе в Египте

Премьер Британии Стармер примет участие в саммите по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер примет участие в саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа, сообщает газета Telegraph.
"Стармер вылетит в Шарм-эш-Шейх в Египте, чтобы присоединиться к другим мировым лидерам на подписании прекращения огня между Израилем и ХАМАС", - пишет издание.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Спецпосланник CША Уиткофф заявил, что посетил Газу
Вчера, 23:59
По данным газеты, Стармер в своей речи отметит усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Генсек ООН примет участие в саммите по Газе в Шарм-эш-Шейхе
00:22
 
В миреШарм-эш-ШейхЕгипетВеликобританияКир СтармерДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала