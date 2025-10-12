Рейтинг@Mail.ru
19:09 12.10.2025
Китай переступил все допустимые границы, заявил торгпред США Грир
в мире
китай
сша
в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
Китай переступил все допустимые границы, заявил торгпред США Грир

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Китай своими новыми экспортными ограничениями "вышел за все допустимые рамки" и столкнется с последствиями этих действий, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Китайцы явно осознали, что они серьезно переступили все границы допустимого. Этот захват власти не останется без ответа", — сказал Грир в воскресном интервью телеканалу Fox News.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Китай отложил предложенный США телефонный разговор, заявил Грир
Вчера, 18:48
 
В миреКитайСША
 
 
