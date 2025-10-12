Китай отложил предложенный США телефонный разговор, заявил Грир

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

"Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его", - сказал Грир в интервью Fox News.