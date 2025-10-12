У США больше рычагов давления в торговых войнах, чем у Китая, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа больше рычагов давления в торговом конфликте с Китаем, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
"Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком", — сказал он.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября. В Пекине назвали такую меру вынужденной.
Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Перед нынешним обострением тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.