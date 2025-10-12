У США больше рычагов давления в торговых войнах, чем у Китая, заявил Вэнс

Рейтинг@Mail.ru
17:48 12.10.2025 (обновлено: 18:32 12.10.2025)
китай, пекин, в мире, сша, дональд трамп
Китай, Пекин, В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа больше рычагов давления в торговом конфликте с Китаем, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«

"Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком", — сказал он.

В пятницу Трамп заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину на товары из Китая в размере ста процентов сверх текущего уровня, объяснив это "агрессивной позицией" Китайской Народной Республики в сфере торговли.
В свою очередь, Министерство транспорта КНР объявило о специальном портовом сборе для американского водного транспорта. Он начнет действовать 14 октября. В Пекине назвали такую меру вынужденной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Трамп считает, что Китай "держит мир в заложниках"
10 октября, 18:05

Торговая война

Пекин и Вашингтон фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в десять процентов на импорт всех товаров из КНР.
В марте ее повысили до 20 процентов, а Пекин ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Вашингтоном взаимных пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54 процента.
Перед нынешним обострением тарифы достигли 145 процентов, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Трамп может снять с американских бирж китайские компании
Вчера, 18:02
 
