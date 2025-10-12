https://ria.ru/20251012/ssha-2047820467.html
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль
Президент США Дональд Трамп не намерен направлять американские войска в Газу или Израиль, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных РИА Новости, 12.10.2025
