Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль
16:13 12.10.2025 (обновлено: 16:19 12.10.2025)
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль - РИА Новости, 12.10.2025
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль
Президент США Дональд Трамп не намерен направлять американские войска в Газу или Израиль, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных РИА Новости, 12.10.2025
израиль
сша
дональд трамп
nbc
в мире
израиль
сша
израиль, сша, дональд трамп, nbc, в мире
Израиль, США, Дональд Трамп, NBC, В мире
Трамп не планирует направлять войска в Газу или Израиль

США не планируют направлять войска в Газу или Израиль. Подробности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не намерен направлять американские войска в Газу или Израиль, заявил в воскресном интервью телеканалу NBC вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Трамп не планирует вводить войска на территорию Газы или Израиля", - подчеркнул Вэнс, отвечая на вопрос ведущей о возможности отправки военных в Газу.
Израиль США Дональд Трамп NBC В мире
 
 
