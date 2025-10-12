Рейтинг@Mail.ru
07:31 12.10.2025
В Китае при взрыве в магазине погиб человек
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва в одном из магазинов города Ланьчжоу китайской северо-западной провинции Ганьсу, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.
Взрыв произошел в субботу около 9.25 по местному времени (4.25 мск) в районе Аньнин, причина взрыва пока не установлена.
"В результате происшествия один человек погиб, еще один получил лёгкие травмы", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что расследование инцидента продолжается.
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Британии упал вертолет
25 августа, 13:37
 
