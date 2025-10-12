https://ria.ru/20251012/ssha-2047763912.html
В Китае при взрыве в магазине погиб человек
ПЕКИН, 12 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал в результате взрыва в одном из магазинов города Ланьчжоу китайской северо-западной провинции Ганьсу, сообщает в воскресенье Центральное телевидение Китая.
Взрыв произошел в субботу около 9.25 по местному времени (4.25 мск) в районе Аньнин, причина взрыва пока не установлена.
"В результате происшествия один человек погиб, еще один получил лёгкие травмы", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что расследование инцидента продолжается.