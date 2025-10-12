В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников

По данным Axios, полиция использует дроны для наблюдения, поиска, документирования инцидентов и расследования преступлений, что дает ей возможность получать аэрофотоснимки и данные в режиме реального времени. Полиция использует дроны даже для доставки назальных спреев, чтобы предотвратить смерть при передозировке наркотиками.