В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полицейские в США используют новейшие дроны с искусственным интеллектом для преследования преступников, а также при чрезвычайных ситуациях, сообщает портал Axios со ссылкой на правоохранительные органы.
"Анализ, проведенный Axios, показал, что почти в каждом крупном мегаполисе США есть правоохранительные органы с системой беспилотных летательных аппаратов", - сообщает портал.
По данным Axios, полиция использует дроны для наблюдения, поиска, документирования инцидентов и расследования преступлений, что дает ей возможность получать аэрофотоснимки и данные в режиме реального времени. Полиция использует дроны даже для доставки назальных спреев, чтобы предотвратить смерть при передозировке наркотиками.
Дроны отправляются после получения звонка службой 911 и действуют как новый вид подразделения быстрого реагирования. Например, в Альбукерке полиция использует дроны для поимки угонщиков автомобилей.