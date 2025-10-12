Рейтинг@Mail.ru
В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников
03:56 12.10.2025
В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников
В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников - РИА Новости, 12.10.2025
В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников
Полицейские в США используют новейшие дроны с искусственным интеллектом для преследования преступников, а также при чрезвычайных ситуациях, сообщает портал... РИА Новости, 12.10.2025
В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Полицейские в США используют новейшие дроны с искусственным интеллектом для преследования преступников, а также при чрезвычайных ситуациях, сообщает портал Axios со ссылкой на правоохранительные органы.
"Анализ, проведенный Axios, показал, что почти в каждом крупном мегаполисе США есть правоохранительные органы с системой беспилотных летательных аппаратов", - сообщает портал.
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ
Вчера, 10:47
В Kaspersky рассказали, как мошенники используют ИИ
Вчера, 10:47
По данным Axios, полиция использует дроны для наблюдения, поиска, документирования инцидентов и расследования преступлений, что дает ей возможность получать аэрофотоснимки и данные в режиме реального времени. Полиция использует дроны даже для доставки назальных спреев, чтобы предотвратить смерть при передозировке наркотиками.
Дроны отправляются после получения звонка службой 911 и действуют как новый вид подразделения быстрого реагирования. Например, в Альбукерке полиция использует дроны для поимки угонщиков автомобилей.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком
10 октября, 06:19
 
