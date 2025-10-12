https://ria.ru/20251012/ssha-2047750695.html
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию - РИА Новости, 12.10.2025
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию, сообщает издание Politico со ссылкой на материалы суда. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T02:48:00+03:00
2025-10-12T02:48:00+03:00
2025-10-12T02:48:00+03:00
в мире
сша
сальвадор
техас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg
https://ria.ru/20250605/sud-2020994067.html
https://ria.ru/20250126/migranty-1995602418.html
сша
сальвадор
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:0:2297:1722_1920x0_80_0_0_81269a084ee07ddb3b605346732f41f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сальвадор, техас
В мире, США, Сальвадор, Техас
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию
Три страны отказались принимать уроженца Сальвадора, депортируемого из США
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию, сообщает издание Politico со ссылкой на материалы суда.
Абрего Гарсиа - житель США
, подозреваемый в преступлениях, весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора
, однако позже возвращен на американскую территорию, где ему были предъявлены обвинения в помощи нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас
. В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, но снова задержан спустя всего два дня.
"Три африканские страны не хотят принимать уроженца Сальвадора, которого уже единожды незаконно депортировали и затем вернули в США", - пишет издание.
Представитель иммиграционной полиции заявил суду, что попытки США убедить Уганду
и Эсватини принять Гарсию не дали результатов.
В свою очередь, Гана также сообщила, что не готова к депортации Гарсии на свою территорию.