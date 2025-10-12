Рейтинг@Mail.ru
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию - РИА Новости, 12.10.2025
02:48 12.10.2025
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию - РИА Новости, 12.10.2025
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию, сообщает издание Politico со ссылкой на материалы суда. РИА Новости, 12.10.2025
в мире
сша
сальвадор
техас
сша
сальвадор
техас
в мире, сша, сальвадор, техас
В мире, США, Сальвадор, Техас
Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Гарсию

Три страны отказались принимать уроженца Сальвадора, депортируемого из США

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Властям США пока не удалось депортировать уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию, сообщает издание Politico со ссылкой на материалы суда.
Абрего Гарсиа - житель США, подозреваемый в преступлениях, весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора, однако позже возвращен на американскую территорию, где ему были предъявлены обвинения в помощи нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас. В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, но снова задержан спустя всего два дня.
Офицер полиции США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Суд в Колорадо запретил депортировать семью подозреваемого в теракте
5 июня, 02:26
"Три африканские страны не хотят принимать уроженца Сальвадора, которого уже единожды незаконно депортировали и затем вернули в США", - пишет издание.
Представитель иммиграционной полиции заявил суду, что попытки США убедить Уганду и Эсватини принять Гарсию не дали результатов.
В свою очередь, Гана также сообщила, что не готова к депортации Гарсии на свою территорию.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
СМИ: США разрабатывают соглашение с Сальвадором об убежище для мигрантов
26 января, 23:56
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
