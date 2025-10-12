Рейтинг@Mail.ru
01:22 12.10.2025 (обновлено: 01:33 12.10.2025)
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе
Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального... РИА Новости, 12.10.2025
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе

Апелляционный суд США запретил Трампу развертывать войска Нацгвардии в Иллинойсе

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВоенный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе
Военный Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального правительства, однако запретил их развертывание в штате Иллинойс.
В четверг северное командование ВС США сообщило, что около 500 служащих национальной гвардии США прибыли в Чикаго, крупнейший город штата, для обеспечения правопорядка.
Национальная гвардия США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Суд запретил размещение нацгвардии в Чикаго
10 октября, 01:46
"Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии", - говорится в решении суда.
Ранее Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Военные Нацгвардии прибыли в Иллинойс
8 октября, 00:04
 
