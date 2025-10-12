https://ria.ru/20251012/ssha-2047747043.html
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе
Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального...
2025-10-12T01:22:00+03:00
2025-10-12T01:22:00+03:00
2025-10-12T01:33:00+03:00
сша
иллинойс
в мире
дональд трамп
фбр
чикаго
сша
иллинойс
чикаго
сша, иллинойс, в мире, дональд трамп, фбр, чикаго
Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе
Апелляционный суд США запретил Трампу развертывать войска Нацгвардии в Иллинойсе
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального правительства, однако запретил их развертывание в штате Иллинойс.
В четверг северное командование ВС США сообщило, что около 500 служащих национальной гвардии США
прибыли в Чикаго
, крупнейший город штата, для обеспечения правопорядка.
"Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии", - говорится в решении суда.
Ранее Трамп
неоднократно критиковал губернатора Иллинойса
Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР
свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.