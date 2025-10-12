Суд в США запретил Трампу развертывать войска нацгвардии в Иллинойсе

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Апелляционный суд седьмого округа США разрешил администрации президента США Дональда Трампа переводить войска Национальной гвардии под контроль федерального правительства, однако запретил их развертывание в штате Иллинойс.

"Ходатайство апеллянтов об административной отсрочке удовлетворено в части, касающейся федерализации Национальной гвардии, и отклонено в части, касающейся развёртывания Национальной гвардии", - говорится в решении суда.