При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека
При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека - РИА Новости, 12.10.2025
При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы на территории школьного кампуса в американском штате Миссисипи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на...
2025-10-12T00:33:00+03:00
2025-10-12T00:33:00+03:00
2025-10-12T02:46:00+03:00
миссисипи
хайдельберг
в мире
миссисипи
хайдельберг
