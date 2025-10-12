Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека
00:33 12.10.2025 (обновлено: 02:46 12.10.2025)
При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека
При стрельбе на территории школьного кампуса в США погибли два человека
миссисипи, хайдельберг
Миссисипи, Хайдельберг, В мире
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы на территории школьного кампуса в американском штате Миссисипи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
"Полиция в небольшом городе в Миссисипи расследует стрельбу… в результате которой погибли два человека", - передает агентство.
Отмечается, что стрельба произошла в городе Хайдельберг, полиция разыскивает 18-летнего мужчину. Стрельба произошла во время футбольной игры на стадионе, однако неясно, когда именно она случилась и как близко к стадиону. В полиции пообещали опубликовать больше информации в ближайшие дни.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В США задержали подростка по подозрению в стрельбе
