В правительстве оценили спрос на авиасообщение между Москвой и Пхеньяном - РИА Новости, 12.10.2025
10:12 12.10.2025
В правительстве оценили спрос на авиасообщение между Москвой и Пхеньяном
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, пхеньян, кндр (северная корея), шереметьево (аэропорт), в мире
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Шереметьево (аэропорт), В мире
В правительстве оценили спрос на авиасообщение между Москвой и Пхеньяном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Спрос на прямое авиасообщение Москва-Пхеньян высокий: билеты продаются, фиксируется полная загруженность рейсов, рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправкомиссию по сотрудничеству России и КНДР.
"Полная загруженность, билеты продаются, все хорошо, летают люди", - рассказал Козлов РИА Новости.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Белоусов оценил отношения между Россией и КНДР
5 сентября, 20:06
В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") допуск на полеты в КНДР. Компания начала продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.
Старт прямому авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан 27 июля. Самолет вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" и приземлился в Пхеньяне 28 июля в 9.30 утра по местному времени. А 29 июля состоялся первый прямой рейс из столицы КНДР в Москву.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 2024 год - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и КНДР
31 августа, 19:49
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МоскваПхеньянКНДР (Северная Корея)Шереметьево (аэропорт)В мире
 
 
