В правительстве оценили спрос на авиасообщение между Москвой и Пхеньяном
В правительстве оценили спрос на авиасообщение между Москвой и Пхеньяном - РИА Новости, 12.10.2025
В правительстве оценили спрос на авиасообщение между Москвой и Пхеньяном
Спрос на прямое авиасообщение Москва-Пхеньян высокий: билеты продаются, фиксируется полная загруженность рейсов, рассказал РИА Новости глава Минприроды РФ... РИА Новости, 12.10.2025
В правительстве оценили спрос на авиасообщение между Москвой и Пхеньяном
