12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 12.10.2025 (обновлено: 12:16 12.10.2025)
ВСУ потеряли свыше 185 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение подразделениям семи механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Степановка, Константиновка, Северск, Платоновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 185 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов, а также три склада горючего и материальных средств", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
