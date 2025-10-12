https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047791654.html
ВСУ потеряли свыше 185 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 185 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 12.10.2025
ВСУ потеряли свыше 185 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 185 военных в зоне действий российской группировки войск "Южная", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:09:00+03:00
2025-10-12T12:09:00+03:00
2025-10-12T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
константиновка
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
константиновка
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, константиновка, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Константиновка, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 185 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 185 боевиков и танк в зоне действий "Юга" за сутки