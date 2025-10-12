Рейтинг@Mail.ru
Российские войска поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 12.10.2025 (обновлено: 14:03 12.10.2025)
Российские войска поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины
Российские войска поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины
украина, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны Российской Федерации.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
