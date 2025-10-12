https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047791346.html
Российские войска поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины
Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T12:08:00+03:00
2025-10-12T12:08:00+03:00
2025-10-12T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
россия
Российские войска поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли поражение топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ