Российский врач рассказал, как доставляет медикаменты на передовую

"Нашел место для организации медпункта. Мне дали добро, и, по необходимости и по надобности, батальонные медики отправляли туда необходимое. Общими усилиями между мной и другими подразделениями, которые помогали в транспортировке, был организован медпункт, который для нужд вполне достаточен", - сказал "Хвост".

"Дронами мы доставляем пацанам на передовой. Боец, если жалуется, что он заболел или получил ранение, он обращается, затем начальники ко мне обращаются. Я беру, иду к операторам БПЛА, и они доставляют. Также у меня берут рюкзаки с медициной те, кто уходит на передовую", - пояснил "Хвост".