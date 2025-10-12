Рейтинг@Mail.ru
Российский врач рассказал, как доставляет медикаменты на передовую
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:31 12.10.2025
Российский врач рассказал, как доставляет медикаменты на передовую
Российский врач рассказал, как доставляет медикаменты на передовую - РИА Новости, 12.10.2025
Российский врач рассказал, как доставляет медикаменты на передовую
Медик группировки "Днепр" с позывным "Хвост" рассказал РИА Новости, что создал на передовой медпункт, откуда дронами доставляет бойцам, штурмующим позиции ВСУ,... РИА Новости, 12.10.2025
Российский врач рассказал, как доставляет медикаменты на передовую

Военный врач с помощью дронов доставляет медикаменты бойцам "Днепра" на позиции

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Медик группировки "Днепр" с позывным "Хвост" рассказал РИА Новости, что создал на передовой медпункт, откуда дронами доставляет бойцам, штурмующим позиции ВСУ, медикаменты.
Врач служит во втором батальоне 392 полка 19-ой дивизии группировки "Днепр".
"Нашел место для организации медпункта. Мне дали добро, и, по необходимости и по надобности, батальонные медики отправляли туда необходимое. Общими усилиями между мной и другими подразделениями, которые помогали в транспортировке, был организован медпункт, который для нужд вполне достаточен", - сказал "Хвост".
По его словам, в блиндаже на передовой позиции ВС РФ сначала удалось накопить достаточно материалов и медикаментов для оказания срочной помощи бойцам, получающим ранения при штурмовых действиях. В какой-то момент было принято решение переоборудовать медпункт в точку оказания дистанционной помощи бойцам.
"Дронами мы доставляем пацанам на передовой. Боец, если жалуется, что он заболел или получил ранение, он обращается, затем начальники ко мне обращаются. Я беру, иду к операторам БПЛА, и они доставляют. Также у меня берут рюкзаки с медициной те, кто уходит на передовую", - пояснил "Хвост".
