Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 12.10.2025
Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и вражеский беспилотник R-18
2025-10-12T08:02:00+03:00
2025-10-12T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
2025
Новости
ru-RU
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили склад инженерных боеприпасов ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и вражеский беспилотник R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач расчётом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника. В результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта", — говорится в сообщении.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
11 октября, 22:21
11 октября, 22:21
Кроме того, военнослужащие поста воздушного наблюдения "Южной" группировки своевременно обнаружили беспилотный летательный аппарат противника.
"Попытка атаки передовых позиций ВС РФ с использованием дрона R-18 была пресечена — аппарат уничтожен выстрелами из личного оружия", — уточнили в Минобороны.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
