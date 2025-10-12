Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и вражеский беспилотник R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач расчётом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника. В результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта", — говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие поста воздушного наблюдения "Южной" группировки своевременно обнаружили беспилотный летательный аппарат противника.