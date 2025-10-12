https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047766652.html
Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ
Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 12.10.2025
Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ
Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и вражеский беспилотник R-18 на... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T08:02:00+03:00
2025-10-12T08:02:00+03:00
2025-10-12T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Российские военные уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов ВСУ
Расчеты БПЛА "Южной" группировки уничтожили склад инженерных боеприпасов ВСУ
ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Операторы FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили полевой склад инженерных боеприпасов и вражеский беспилотник R-18 на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач расчётом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника. В результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта", — говорится в сообщении.
Кроме того, военнослужащие поста воздушного наблюдения "Южной" группировки своевременно обнаружили беспилотный летательный аппарат противника.
"Попытка атаки передовых позиций ВС РФ с использованием дрона R-18 была пресечена — аппарат уничтожен выстрелами из личного оружия", — уточнили в Минобороны.