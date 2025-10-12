Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили резервную роту ВСУ в Харьковской области
07:00 12.10.2025
Российские военные уничтожили резервную роту ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили резервную роту ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили резервную роту ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили резервную роту ВСУ в районе Великого Бурлука

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Расположение резервной роты третьей тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожено в районе Великого Бурлука в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Великого Бурлука уничтожено расположение резервной роты 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которая должна была выдвинуться на усиление в район Бологовки", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Харьковская область
 
 
