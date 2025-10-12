https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047762505.html
Российские военные уничтожили резервную роту ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили резервную роту ВСУ в Харьковской области
Расположение резервной роты третьей тяжелой механизированной бригады ВСУ уничтожено в районе Великого Бурлука в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.10.2025
