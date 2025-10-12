https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047762007.html
Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ
Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ - РИА Новости, 12.10.2025
Российские военные уничтожили две штурмовые группы ВСУ
Две штурмовые группы ВСУ уничтожены в районе Константиновки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.10.2025
