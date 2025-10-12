Рейтинг@Mail.ru
Российский танк расстрелял укрепление ВСУ в Миролюбовке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:29 12.10.2025
Российский танк расстрелял укрепление ВСУ в Миролюбовке
Российский танк расстрелял укрепление ВСУ в Миролюбовке
Российский танк расстрелял укрепление ВСУ в Миролюбовке
Российский танк в упор расстрелял укрепление, где укрывались боевики ВСУ, в Миролюбовке на покровском направлении, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2025
Российский танк расстрелял укрепление ВСУ в Миролюбовке

Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО
Танк Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО
Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Российский танк в упор расстрелял укрепление, где укрывались боевики ВСУ, в Миролюбовке на покровском направлении, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр" Алексей.
"Самое минимальное (расстояние до противника – ред.), которое у нас было, это 60 метров. Населенный пункт Миролюбовка. Противник занял строение. Наша пехота подобралась максимально близко, но эти 60 метров – это открытое пространство", - сказал Алексей.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
11 октября, 22:21
По его словам, выбить противника из здания пехоте было затруднительно.
«
"Нас попросили о помощи. Мы вышли, поразили строение, попутно создали неплохую пыльную завесу. Пехота под этот шум потихонечку выдвинулась, зачистила (дом – ред.)", — добавил наводчик.
Как указал боец, для танков выполнение задач на близких расстояниях является самым сложным.
"Нужно приехать и первым выстрелом не допустить ни недолета, ни погрешности по направлению", — добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
