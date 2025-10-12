Российский танк расстрелял укрепление ВСУ в Миролюбовке

Танк Т-90-М "Прорыв" на передовой в зоне СВО. Архивное фото

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Российский танк в упор расстрелял укрепление, где укрывались боевики ВСУ, в Миролюбовке на покровском направлении, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр" Алексей.

"Самое минимальное (расстояние до противника – ред.), которое у нас было, это 60 метров. Населенный пункт Миролюбовка. Противник занял строение. Наша пехота подобралась максимально близко, но эти 60 метров – это открытое пространство", - сказал Алексей.

По его словам, выбить противника из здания пехоте было затруднительно.

« "Нас попросили о помощи. Мы вышли, поразили строение, попутно создали неплохую пыльную завесу. Пехота под этот шум потихонечку выдвинулась, зачистила (дом – ред.)", — добавил наводчик.

Как указал боец, для танков выполнение задач на близких расстояниях является самым сложным.