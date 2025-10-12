https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047760820.html
Российский танк расстрелял укрепление ВСУ в Миролюбовке
Российский танк в упор расстрелял укрепление, где укрывались боевики ВСУ, в Миролюбовке на покровском направлении, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка РИА Новости, 12.10.2025
ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Российский танк в упор расстрелял укрепление, где укрывались боевики ВСУ, в Миролюбовке на покровском направлении, рассказал РИА Новости наводчик-оператор танка 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, действующей в интересах группировки войск "Центр" Алексей.
"Самое минимальное (расстояние до противника – ред.), которое у нас было, это 60 метров. Населенный пункт Миролюбовка. Противник занял строение. Наша пехота подобралась максимально близко, но эти 60 метров – это открытое пространство", - сказал Алексей.
По его словам, выбить противника из здания пехоте было затруднительно.
"Нас попросили о помощи. Мы вышли, поразили строение, попутно создали неплохую пыльную завесу. Пехота под этот шум потихонечку выдвинулась, зачистила (дом – ред.)", — добавил наводчик.
Как указал боец, для танков выполнение задач на близких расстояниях является самым сложным.
"Нужно приехать и первым выстрелом не допустить ни недолета, ни погрешности по направлению", — добавил он.