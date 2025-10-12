Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:41 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/spetsoperatsiya-2047755753.html
Российские беспилотники взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ
Российские беспилотники взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ - РИА Новости, 12.10.2025
Российские беспилотники взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ
Подразделения ударных БПЛА Вооруженных сил России взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на запорожском направлении,... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T04:41:00+03:00
2025-10-12T04:41:00+03:00
безопасность
россия
запорожье
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786915300_0:0:3054:1717_1920x0_80_0_0_a069562f441400fe2138f858b18ce263.jpg
https://ria.ru/20251011/vsu-2047735273.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786915300_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_9610edbdf97348559f5d11fb123059b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожье, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Российские беспилотники взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ

Российские БПЛА взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе Таврийского

© РИА НовостиРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК, 12 окт - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА Вооруженных сил России взяли под контроль дорогу в тылу ВСУ в районе населенного пункта Таврийское на запорожском направлении, сообщил РИА Новости командир отделения с позывным "Скат".
Речь идет о подразделениях 417-го отдельного разведывательного батальона 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр".
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 22:21
"Уже полностью облюбовали трассу от Орехова на Таврийское и дальше. Летаем как у себя дома. Работаем уверенно. В планах залетать еще дальше и превращать логистику противника в кошмар", - сказал "Скат".
Населенный пункт Таврийское расположен примерно в 30 километрах от города Орехов на территории, контролируемой украинскими боевиками. Через этот населенный пункт проходит трасса на Запорожье. Она используется противником для переброски военной техники и живой силы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала