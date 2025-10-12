Российские военные подбили робота ВСУ на Красноармейском участке

ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Российские военные подбили робота ВСУ под селом Попов Яр на красноармейском участке фронта в ДНР – машина пыталась доставить боевикам провизию, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".