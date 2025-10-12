Российские военные подбили робота ВСУ на Красноармейском участке

ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Российские военные подбили робота ВСУ под селом Попов Яр на красноармейском участке фронта в ДНР – машина пыталась доставить боевикам провизию, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".
"Перед поселком Попов Яр посадка (перелесок – ред.), а сзади нее три километра открытой территории. Противник оставался невыбитым в этой посадке. Они туда зачем-то подвезли пехоту на одной М113 (бронетранспортер США – ред.) посреди дня, во время дождя", - сказал "Дава".
"Из-за того, что не всегда получается осуществлять доставку провизии гексакоптерами, они (ВСУ -ред.) по центральной дороге отправили робота (наземную роботизированную платформу - ред.). Его подорвали сразу же, сбросом, поэтому противник остался без поддержки", - указал командир.
