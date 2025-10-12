Рейтинг@Mail.ru
Российские военные подбили робота ВСУ на Красноармейском участке - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:47 12.10.2025
Российские военные подбили робота ВСУ на Красноармейском участке
Российские военные подбили робота ВСУ на Красноармейском участке - РИА Новости, 12.10.2025
Российские военные подбили робота ВСУ на Красноармейском участке
Российские военные подбили робота ВСУ под селом Попов Яр на красноармейском участке фронта в ДНР – машина пыталась доставить боевикам провизию, рассказал РИА... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
сша
2025
Российские военные подбили робота ВСУ на Красноармейском участке

Российские военные подбили робота ВСУ под селом Попов Яр в ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Российские военные подбили робота ВСУ под селом Попов Яр на красноармейском участке фронта в ДНР – машина пыталась доставить боевикам провизию, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Дава".
"Перед поселком Попов Яр посадка (перелесок – ред.), а сзади нее три километра открытой территории. Противник оставался невыбитым в этой посадке. Они туда зачем-то подвезли пехоту на одной М113 (бронетранспортер США – ред.) посреди дня, во время дождя", - сказал "Дава".
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Это ад". На Западе забили тревогу из-за случившегося в зоне СВО
Вчера, 22:21
"Из-за того, что не всегда получается осуществлять доставку провизии гексакоптерами, они (ВСУ -ред.) по центральной дороге отправили робота (наземную роботизированную платформу - ред.). Его подорвали сразу же, сбросом, поэтому противник остался без поддержки", - указал командир.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
