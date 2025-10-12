Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе Софиевки

ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе населённого пункта Софиевка на красноармейском направлении в ДНР несмотря на сложные условия и сопротивление противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".

"За крайний выход противник выдвигал достаточное количество пехоты, которая старалась удержать свои позиции. Также нами был уничтожен квадроцикл, который подвозил то ли провизию, то ли БК (боекомплект - ред.)", - отметил "Минус".