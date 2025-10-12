Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе Софиевки - РИА Новости, 12.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 12.10.2025
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе Софиевки
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе Софиевки - РИА Новости, 12.10.2025
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе Софиевки
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе населённого пункта Софиевка на красноармейском направлении в ДНР несмотря на сложные условия... РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе Софиевки

Российские подразделения развивают наступление под Софиевкой в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе населённого пункта Софиевка на красноармейском направлении в ДНР несмотря на сложные условия и сопротивление противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".
"Мы двигаемся к посёлку Софиевка (в ДНР - ред.). Продвижение достаточно тяжёлое, нашей пехоте приходится действовать по лесополосам. Сейчас "зелёнки" (листвы на деревьях - ред.) мало, и это затрудняет наше движение", - рассказал боец.
По его словам, противник предпринимает попытки удерживать позиции, активно используя пехотные группы.
"За крайний выход противник выдвигал достаточное количество пехоты, которая старалась удержать свои позиции. Также нами был уничтожен квадроцикл, который подвозил то ли провизию, то ли БК (боекомплект - ред.)", - отметил "Минус".
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Боец рассказал, зачем на позиции ВСУ в Богдановке сбрасывали колонки
29 мая, 04:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
