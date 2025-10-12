https://ria.ru/20251012/sofievka-2047821576.html
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе Софиевки
Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе населённого пункта Софиевка на красноармейском направлении в ДНР несмотря на сложные условия... РИА Новости, 12.10.2025
Российские подразделения развивают наступление под Софиевкой в ДНР
ДОНЕЦК, 12 окт – РИА Новости. Российские штурмовые подразделения продолжают продвижение в районе населённого пункта Софиевка на красноармейском направлении в ДНР несмотря на сложные условия и сопротивление противника, рассказал РИА Новости оператор БПЛА подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Минус".
"Мы двигаемся к посёлку Софиевка (в ДНР
- ред.). Продвижение достаточно тяжёлое, нашей пехоте приходится действовать по лесополосам. Сейчас "зелёнки" (листвы на деревьях - ред.) мало, и это затрудняет наше движение", - рассказал боец.
По его словам, противник предпринимает попытки удерживать позиции, активно используя пехотные группы.
"За крайний выход противник выдвигал достаточное количество пехоты, которая старалась удержать свои позиции. Также нами был уничтожен квадроцикл, который подвозил то ли провизию, то ли БК (боекомплект - ред.)", - отметил "Минус".