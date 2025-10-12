Кинолог рассказал, что собаки не любят перестановки мебели

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Собака в доме не занимает слишком много места, если хозяин заранее продумал все необходимые ей места, а вот перестановок в квартире питомцы не любят, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Прежде всего важно запомнить, что собаки любят стабильность в доме. Это касается как распорядка и определённых ритуалов, так и обустройства в доме. Стоит заранее продумать планировку, чтобы в будущем особо не передвигать предметы питомца с места на место. Животному важно понимать, где он отдыхает, ест, играет, а какие территории для него под запретом. Например, ваша кровать", - сказал Голубев

В первую очередь, по его словам, питомцу нужно выбрать место для отдыха. Собаки спят намного больше человека, взрослым особям требуется 16 часов в день, а щенкам ещё больше. В качестве лежанки нельзя использовать обычный коврик, место должно быть комфортным, уютным, защищённым от сквозняков.

Рынок предлагает множество вариантов, от ортопедических матрасов до лежанок, встроенных в интерьер, рассказал кинолог. Он обратил внимание, что место для отдыха должно быть рассчитано под размер собаки, то есть быть хотя бы на 20 сантиметров больше её длины.

Кроме того, нужно продумать место для кормления. Собаке понадобятся две миски – одна для еды или корма, другая – для воды. Причём вода в миске должна быть постоянно. К выбору мисок, которые иногда служат собаке всю жизнь, тоже стоит отнестись внимательно. Кинолог назвал основные требования к посуде - она не должна скользить по полу и издавать лишних звуков, способных напугать. В частности, звон является единственным недостатком мисок из нержавеющей стали. Также, по его словам, подойдут качественные керамические изделия, а вот от дешёвого пластика стоит отказаться.

Чтобы защитить пол и саму миску от повреждений, Голубев порекомендовал приобрести подставку с противоскользящими насадками. Она как следует зафиксирует посуду и не позволит собаке случайно двигать конструкцию во время кормления.

Также кинолог предупредил, что любому щенку поначалу нужны в доме впитывающие пелёнки. Если владелец планирует, чтобы питомец справлял нужду только на улице, от них можно будет отказаться в дальнейшем, но в первые месяцы лучше перестраховаться. К тому же часто щенки не могут сразу же выходить на улицу из-за отсутствия всех нужных прививок, напомнил он.