Названы признаки того, что смартфон или ноутбук следит за владельцем - РИА Новости, 12.10.2025
03:15 12.10.2025
Названы признаки того, что смартфон или ноутбук следит за владельцем
Названы признаки того, что смартфон или ноутбук следит за владельцем - РИА Новости, 12.10.2025
Названы признаки того, что смартфон или ноутбук следит за владельцем
Определенные перемены в работе смартфона или ноутбука позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем, рассказал агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T03:15:00+03:00
2025-10-12T03:15:00+03:00
технологии
александр тимофеев
рэу имени г. в. плеханова
общество
россия
смартфоны
ноутбуки
технологии, александр тимофеев, рэу имени г. в. плеханова, общество, россия, смартфоны, ноутбуки
Технологии, Александр Тимофеев, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Россия, Смартфоны, Ноутбуки
Названы признаки того, что смартфон или ноутбук следит за владельцем

Доцент Тимофеев: замедление смартфона может говорить о слежке

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Определенные перемены в работе смартфона или ноутбука позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры Информатики РЭУ им.Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
По его словам, виноваты в этом разрешения на использование микрофона и камеры, которые мы раздаем даже программам, которым это не нужно. Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, появляются изменения в его работе.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ИТ-эксперт предупредил о замаскированной под чеки опасности из WhatsApp
10 октября, 03:15
“Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли”, — рассказал он.
Чтобы минимизировать риски, нужно постоянно контролировать устройство. Например, у iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, микрофона —оранжевый. Проверить, кто и когда к ним подключался, можно с помощью внутренних инструментов. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек, советует Тимофеев.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Аналитик раскрыла обман с картами, с которых нельзя списать деньги
15 сентября, 03:18
 
ТехнологиАлександр ТимофеевРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоРоссияСмартфоныНоутбуки
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
