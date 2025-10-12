Названы признаки того, что смартфон или ноутбук следит за владельцем

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Определенные перемены в работе смартфона или ноутбука позволяют предположить, что устройство втайне шпионит за владельцем, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры Информатики РЭУ им.Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
По его словам, виноваты в этом разрешения на использование микрофона и камеры, которые мы раздаем даже программам, которым это не нужно. Если шпионское или вредоносное ПО прокралось в устройство, появляются изменения в его работе.
“Наиболее вероятный признак слежки или наличия вируса — замедление работы любых функций и устройства в целом. Частые зависания без причины тоже могут быть сигналом. Если лампочка камеры загорается сама по себе, явно, что она работает помимо вашей воли”, — рассказал он.
Чтобы минимизировать риски, нужно постоянно контролировать устройство. Например, у iPhone при включении камеры загорается зеленый индикатор, микрофона —оранжевый. Проверить, кто и когда к ним подключался, можно с помощью внутренних инструментов. Если подозрения подтверждаются, лучше обнулить гаджет до заводских настроек, советует Тимофеев.
