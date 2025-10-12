Курды согласны передать Дамаску контроль за добычей нефти, пишут СМИ

ДОХА, 12 окт - РИА Новости. Курдское ополчение на северо-востоке Сирии в составе "Сирийских демократических сил" (СДС) достигло соглашения с властями в Дамаске о передаче добычи нефти на месторождениях провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству, сообщил в субботу сирийский телеканал Курдское ополчение на северо-востоке Сирии в составе "Сирийских демократических сил" (СДС) достигло соглашения с властями в Дамаске о передаче добычи нефти на месторождениях провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству, сообщил в субботу сирийский телеканал Syria TV со ссылкой на информированные источники.

"СДС выразили готовность передать добычу нефти на месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор сирийскому правительству в соответствии с неформальными договоренностями, достигнутыми на встрече в Дамаске на прошлой неделе", - сказали источники.

Они отметили, что "устная договоренность была достигнута в ходе встречи президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа с командующим СДС Мазлумом Абди".

По данным источников, соглашение предусматривает, что сирийское правительство начнет добычу нефти на месторождениях в Дейр-эз-Зоре, но курды сохранят определённую долю добычи для удовлетворения потребностей местного рынка в контролируемых им районах на северо-востоке страны.

Как указали источники, "процесс интеграции территорий северо-восточной Сирии под контролем курдских формирований в государственные структуры начнётся в Дейр-эз-Зоре и на первом этапе охватит нефтяные месторождения, а впоследствии гражданские, военные и силовые структуры".

В минувшую пятницу на посвящённой годовщине основания СДС церемонии Абди заявил, что военный комитет вскоре отправится в Дамаск, и в рамках этой работы силы по борьбе с терроризмом будут бороться с ИГИЛ* по всей Сирии".

В октябре министр обороны Сирии Мухраф Абу Касра объявил о заключении всеобъемлющего соглашения о прекращении огня между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами (СДС) после ожесточённых столкновений между двумя сторонами в Алеппо

В прошлый понедельник главнокомандующий Сирийскими демократическими силами принял специального представителя США по Сирии Тома Барака и командующего Центральным командованием США (ЦЕНТКОМ) адмирала Брэда Купера для обсуждения путей реализации соглашения от 10 марта, подписанного между сирийским правительством и СДС. После этого сирийское правительство призвало СДС серьезно заняться реализацией соглашения от 10 марта и настоятельно рекомендовало международным посредникам перенести все переговоры в Дамаск.

В марте президент Сирии на переходный период и командующий Сирийскими демократическими силами подписали соглашение, предусматривающее интеграцию СДС в институты Сирийской Арабской Республики.