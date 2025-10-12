Альпинисты ищут красноярскую семью в зоне последнего сигнала телефона

КРАСНОЯРСК, 12 окт – РИА Новости. Поиски пропавшей в походе семьи в Красноярском крае ведут альпинисты и спелеологи в районе последнего сигнала телефона главы семейства Сергея Усольцева, сообщили в региональном главке СК РФ.
"В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. В поисках задействованы опытнейшие альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры", - говорится в сообщении.
Ранее региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщило о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
В четверг региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.