13:08 12.10.2025
Альпинисты ищут красноярскую семью в зоне последнего сигнала телефона
Альпинисты ищут красноярскую семью в зоне последнего сигнала телефона
красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
КРАСНОЯРСК, 12 окт – РИА Новости. Поиски пропавшей в походе семьи в Красноярском крае ведут альпинисты и спелеологи в районе последнего сигнала телефона главы семейства Сергея Усольцева, сообщили в региональном главке СК РФ.
"В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. В поисках задействованы опытнейшие альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры", - говорится в сообщении.
Мост через реку Каму - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Татарстане затонула моторная лодка, несколько человек пропали без вести
Вчера, 09:43
Ранее региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщило о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
В четверг региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Полиция в Приморье продолжает поиски пропавшей семилетней девочки
7 октября, 16:58
 
Красноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
