Альпинисты ищут красноярскую семью в зоне последнего сигнала телефона

"В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. В поисках задействованы опытнейшие альпинисты и спелеологи, которые обследуют каменные россыпи и пещеры", - говорится в сообщении.