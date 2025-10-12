https://ria.ru/20251012/shebekino-2047852348.html
Гладков сообщил об атаке FPV-дронов на Белгородскую область
Гладков сообщил об атаке FPV-дронов на Белгородскую область
Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке FPV-дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
