Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил об атаке FPV-дронов на Белгородскую область - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/shebekino-2047852348.html
Гладков сообщил об атаке FPV-дронов на Белгородскую область
Гладков сообщил об атаке FPV-дронов на Белгородскую область - РИА Новости, 12.10.2025
Гладков сообщил об атаке FPV-дронов на Белгородскую область
Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке FPV-дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T22:37:00+03:00
2025-10-12T22:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20251011/pvo-2047723315.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил об атаке FPV-дронов на Белгородскую область

Гладков: город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке FPV-дронов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области подвергся атаке FPV-дронов, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино под ударами вражеских FPV-дронов. Предварительно, обошлось без пострадавших. Один дрон атаковал многоквартирный дом - повреждены остекление двух квартир и фасад. В результате детонации второго FPV-дрона загорелась машина - возгорание ликвидировано силами местных жителей. Кроме того, у стоящего рядом автомобиля разбиты стёкла и повреждён кузов", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он отметил, что информация о последствиях уточняется.
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Система ПВО сбила украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
11 октября, 19:39
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала