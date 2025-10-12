Рейтинг@Mail.ru
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 12.10.2025
03:39 12.10.2025
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 12.10.2025
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов
Экс-спикер парламента Сейшельских островов Патрик Эрмини победил во втором туре президентских выборов, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальные... РИА Новости, 12.10.2025
в мире
сейшельские острова
https://ria.ru/20250721/yaponiya-2030333842.html
сейшельские острова
в мире, сейшельские острова
В мире, Сейшельские острова
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов

Экс-спикер парламента Сейшел Патрик Эрмини победил на выборах президента страны

Часовая башня Виктория, или "мини-Биг Бен", копия лондонского Биг-Бена в центре города Виктория, столицы Сейшельских островов
Часовая башня Виктория, или мини-Биг Бен, копия лондонского Биг-Бена в центре города Виктория, столицы Сейшельских островов - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Depositphotos.com / cleop6atra
Часовая башня Виктория, или "мини-Биг Бен", копия лондонского Биг-Бена в центре города Виктория, столицы Сейшельских островов. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Экс-спикер парламента Сейшельских островов Патрик Эрмини победил во втором туре президентских выборов, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальные результаты.
"Эрмини победил президента Вавела Рамкалавана", - передает агентство.
В конце сентября агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что на Сейшелах пройдет второй тур президентских выборов, так как предыдущее голосование не выявило кандидата, набравшего более половины голосов. Согласно официальным результатам, по итогам первого тура Эрмини получил 48,8% голосов, в то время как Рамкалаван - 46,4%.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Выступающий за отношения с Россией политик победил на выборах в Японии
21 июля, 05:28
 
В миреСейшельские острова
 
 
