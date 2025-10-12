Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов

В конце сентября агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что на Сейшелах пройдет второй тур президентских выборов, так как предыдущее голосование не выявило кандидата, набравшего более половины голосов. Согласно официальным результатам, по итогам первого тура Эрмини получил 48,8% голосов, в то время как Рамкалаван - 46,4%.