Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов - РИА Новости, 12.10.2025
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов
Экс-спикер парламента Сейшельских островов Патрик Эрмини победил во втором туре президентских выборов, передает агентство Рейтер со ссылкой на официальные... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T03:39:00+03:00
2025-10-12T03:39:00+03:00
2025-10-12T03:39:00+03:00
в мире
сейшельские острова
сейшельские острова
2025
в мире, сейшельские острова
В мире, Сейшельские острова
Экс-спикер парламента Сейшел победил во втором туре президентских выборов
Экс-спикер парламента Сейшел Патрик Эрмини победил на выборах президента страны
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Экс-спикер парламента Сейшельских островов Патрик Эрмини победил во втором туре президентских выборов, передает агентство Рейтер
со ссылкой на официальные результаты.
"Эрмини победил президента Вавела Рамкалавана", - передает агентство.
В конце сентября агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что на Сейшелах пройдет второй тур президентских выборов, так как предыдущее голосование не выявило кандидата, набравшего более половины голосов. Согласно официальным результатам, по итогам первого тура Эрмини получил 48,8% голосов, в то время как Рамкалаван - 46,4%.