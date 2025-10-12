Эксперт рассказал, почему растут цены на серебро

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Стоимость серебра в мире обновила исторический максимум на фоне глобального дефицита на рынке металла и сокращения отставания цен от золота, такое мнение высказал РИА Новости старший аналитик "Эйлер" Никанор Халин.

В четверг биржевая цена на серебро поднялась максимально до 49,965 доллара, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум в 49,82 доллара был установлен в апреле 2011 года.

"Есть несколько причин. Первая - сокращение отставания цен от золота ... Кроме того, с более фундаментальной точки зрения, рынок серебра остается в значительном дефиците (10-20% физического спроса) с 2022 года на фоне растущих установок ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) в мире", - объяснил рост стоимости серебра эксперт.

По словам Халина, в последние несколько лет золото торговалось к серебру в среднем в соотношении 80-90 к 1, в то время как исторически этот показатель составлял порядка 65 к 1. Сейчас спред постепенно нормализуется по мере появления у участников рынка интереса к другим драгметаллам - текущий уже 78 к 1, отметил аналитик.

Он подчеркнул, что серебро является ключевым компонентом в производстве солнечных панелей - почти 20% потребления металла в 2024 году. "По нашим оценкам, дальнейший рост ввода мощностей ВИЭ в мире только расширит дефицит серебра в 2025-30 годах и будет способствовать росту цен", - добавил Халин.