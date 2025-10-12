В Египте россиян заселяют в другие отели в преддверии саммита по Газе

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Некоторых россиян по прибытии в египетский Шарм-эш-Шейх заселяют в другие отели на фоне предстоящего саммита по сектору Газа, который посетит президент США Дональд Трамп, рассказали РИА Новости российские туристы.

"По прилету мы узнали от туроператора, что нас заселят не в тот отель, который изначально забронировали, а в другой. Нам заявили, что он переполнен из-за саммита и приезда Трампа", - сказал один из российских туристов.

По словам отдыхающих, в преддверии саммита на улицах Шарм-эш-Шейха наблюдается усиленное присутствие полиции и военных, некоторые дороги перекрыты, а над курортом летают военные вертолеты и самолеты.

В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.