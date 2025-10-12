В Египте россиян заселяют в другие отели в преддверии саммита по Газе

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Некоторых россиян по прибытии в египетский Шарм-эш-Шейх заселяют в другие отели на фоне предстоящего саммита по сектору Газа, который посетит президент США Дональд Трамп, рассказали РИА Новости российские туристы.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе по прекращению войны в секторе Газа состоится в понедельник, 13 октября, в нем примут участие лидеры более 20 стран. Председателями саммита будут ас-Сиси и Трамп.
"По прилету мы узнали от туроператора, что нас заселят не в тот отель, который изначально забронировали, а в другой. Нам заявили, что он переполнен из-за саммита и приезда Трампа", - сказал один из российских туристов.
По словам отдыхающих, в преддверии саммита на улицах Шарм-эш-Шейха наблюдается усиленное присутствие полиции и военных, некоторые дороги перекрыты, а над курортом летают военные вертолеты и самолеты.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.