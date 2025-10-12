Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России

КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Около 60% жителей Румынии не верят, что существует риск преднамеренного нападения со стороны России, об этом свидетельствуют данные опроса, представленные компанией Около 60% жителей Румынии не верят, что существует риск преднамеренного нападения со стороны России, об этом свидетельствуют данные опроса, представленные компанией Avangarde

Жителей Румынии попросили ответить на вопрос, существует ли риск преднамеренного нападения на страну со стороны России . Согласно опросу, 42% респондентов считают, что в настоящее время опасность подобного крайне невелика, а 16% считают этот риск очень незначительным или его вообще нет.

При этом, 4% считают, что опасность очень высока, а 29% - что она высока. Оставшиеся 9% участников опроса решили не отвечать на вопрос.

Одновременно с этим, жителей страны попросили оценить, как правительство Румынии справляется с национальной обороной. 58% считают, что власти плохо управляют этой сферой, довольны всего 22%, остальные - не определились во мнении.