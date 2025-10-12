Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России - РИА Новости, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 12.10.2025
https://ria.ru/20251012/rumyniya-2047809285.html
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России - РИА Новости, 12.10.2025
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России
Около 60% жителей Румынии не верят, что существует риск преднамеренного нападения со стороны России, об этом свидетельствуют данные опроса, представленные... РИА Новости, 12.10.2025
2025-10-12T14:28:00+03:00
2025-10-12T14:28:00+03:00
в мире
румыния
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bc71a8e968c4addcdd2b06afa09cf87.jpg
https://ria.ru/20251012/polsha-2047777554.html
https://ria.ru/20251012/tayna-2047700973.html
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897639082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10b6dd8d49105a22b97dc07f0252fe43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия
В мире, Румыния, Россия
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России

Опрос Avangarde: 60% жителей Румынии не верят в возможность нападения России

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости. Около 60% жителей Румынии не верят, что существует риск преднамеренного нападения со стороны России, об этом свидетельствуют данные опроса, представленные компанией Avangarde.
Жителей Румынии попросили ответить на вопрос, существует ли риск преднамеренного нападения на страну со стороны России. Согласно опросу, 42% респондентов считают, что в настоящее время опасность подобного крайне невелика, а 16% считают этот риск очень незначительным или его вообще нет.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В Польше сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 09:28
При этом, 4% считают, что опасность очень высока, а 29% - что она высока. Оставшиеся 9% участников опроса решили не отвечать на вопрос.
Одновременно с этим, жителей страны попросили оценить, как правительство Румынии справляется с национальной обороной. 58% считают, что власти плохо управляют этой сферой, довольны всего 22%, остальные - не определились во мнении.
Опрос "Восприятие возможностей румынской армии" был проведен компанией Avangarde с 6 по 10 октября по телефону. В нем приняли участие 920 человек. Уровень допустимой погрешности составляет 3,4%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
На Западе узнали главную военную тайну России
Вчера, 08:00
 
В миреРумынияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала