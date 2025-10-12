https://ria.ru/20251012/rumyniya-2047809285.html
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России
Около 60% жителей Румынии не верят, что существует риск преднамеренного нападения со стороны России, об этом свидетельствуют данные опроса, представленные...
Опрос показал, сколько жителей Румынии верят в возможность нападения России
КИШИНЕВ, 12 окт - РИА Новости.
Около 60% жителей Румынии не верят, что существует риск преднамеренного нападения со стороны России, об этом свидетельствуют данные опроса, представленные компанией Avangarde
.
Жителей Румынии
попросили ответить на вопрос, существует ли риск преднамеренного нападения на страну со стороны России
. Согласно опросу, 42% респондентов считают, что в настоящее время опасность подобного крайне невелика, а 16% считают этот риск очень незначительным или его вообще нет.
При этом, 4% считают, что опасность очень высока, а 29% - что она высока. Оставшиеся 9% участников опроса решили не отвечать на вопрос.
Одновременно с этим, жителей страны попросили оценить, как правительство Румынии справляется с национальной обороной. 58% считают, что власти плохо управляют этой сферой, довольны всего 22%, остальные - не определились во мнении.
Опрос "Восприятие возможностей румынской армии" был проведен компанией Avangarde с 6 по 10 октября по телефону. В нем приняли участие 920 человек. Уровень допустимой погрешности составляет 3,4%.